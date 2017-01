Mooie prestaties door Twirlvereniging VoMaKo Voorthuizen op het NK Twirl

Afgelopen weekend vond in de Topsporthal in Almere het Nederlands Kampioenschap Baton Twirling plaats, ter afsluiting van het twirlseizoen 2016. Diverse twirlers uit de regio waren hierbij aanwezig, waaronder ook de leden van Twirlvereniging VoMaKo uit Voorthuizen.

Sinds vorig jaar is er een nieuw onderdeel op het NK, de Future Cup, dit is voor jonge twirlers. Hiervoor hadden de zusjes Franciska (11jr) en Danique (9jr) van den Hengel, zich afgelopen seizoen voor weten te plaatsen. Franciska deed mee met 1-baton Twirling (niveau N5) en Danique met Freestyle (N5) . Beide meisjes straalden op de vloer, dit resulteerde in een mooie 6e plaats voor Danique. Franciska behaalde de 3e plek, en kreeg een mooie bronzen medaille uitgereikt.

Richard van Omme mocht 2 keer de vloer op, met de onderdelen Twirling 1-baton (Adult N2) en Freestyle (Senior N2-Heren). Hij behaalde hierbij prachtige resultaten, voor twirling een 2e plek en voor Freestyle zelfs de gouden medaille.

Ook Kim Jacobs schitterde 2 keer op de vloer, met onderdeel Twirling 1-baton (Adult N3) werd ze vierde, en bij het onderdeel Artistic Twirl (Adult N3) werd ze 1e, dus Nederlands kampioen.

Ilona Mensink had een druk programma, want zij deed mee met de Twirling 1-baton, Twirling 3-baton en Freestyle. Ilona presteerde uitstekend, want zij behaalde maar liefst 3 medailles (2x brons, en voor 3-baton goud). Ook haar zus Deborah Mensink straalde meerdere keren op de vloer. Bij het onderdeel Twirling 1-baton (Junior N3) werd ze 16e en met haar Freestyle (Junior N4) behaalde ze een 4e plaats. De zusjes Mensink zijn tevens lid van Twirlvereniging Papillon uit Apeldoorn en met het team (Freestyle Senior N1) behaalde ze de Nederlandse titel.

Tot slot werd ook door Joëlle Blom een prachtig resultaat neergezet, bij het onderdeel twirling 1-baton (Junior N3). Er was bij dit onderdeel grote en pittige concurrentie, maar zij liet een uitstekende routine zien, en werd beloond met de zilveren medaille.

Ook een andere twirlster uit de regio, Saroya Ecker uit Voorthuizen, was op het NK aanwezig. Zij kwam uit namens Twirlvereniging Papillon. Saroya behaalde meerdere medailles, goud met het team Freestyle (Senior N1) en duo (Freestyle Topsport), zilver voor Twirling 1-baton (Junior N2) en brons Artistic Twirl (Junior N2). Mooie resultaten voor alle twirlers uit de gemeente Barneveld!

Ook benieuwd naar deze mooie sport geworden, waarbij dans, ballet, gymnastiek samen met de baton wordt gecombineerd? Twirlvereniging VoMako traint elke woensdag vanaf 18.30 uur in 't Trefpunt in Voorthuizen. Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom!