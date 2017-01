Kat wil zich niet laten redden

Foto: AS Media

BARNEVELD - Woensdagavond 25 januari zijn de medewerkers van de dierenambulance en de brandweer opgeroepen om een kat te vangen.

De kat was enkele dagen geleden over het ijs naar het eiland aan de Boekweitakker gelopen, nu het ijs weg is kan de kat niet meer terug. De hulpdiensten zijn ongeveer twee uur bezig geweest om de kat te vangen, helaas zonder succes.

De kat liet zich niet vangen hierop besloten de hulpdiensten, een val op het eiland neer te zetten. De brandweer zal later terugkomen om de kat van het eiland te halen.