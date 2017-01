DVV houdt titelkandidaat op gelijkspel

VOORTHUIZEN - In de negende ronde van de Gelderse Hoofdklasse hebben de dammers van Dam Vereniging Voorthuizen(DVV) zich herpakt. Na drie nederlagen op rij werd tegen titelfavoriet WSDV Wageningen gelijkgespeeld. De DVV'ers hadden kansen op meer maar met een gelijkspel zijn ze uiteraard dik ruim tevreden.

De heren Jaap van Hierden en Arie Janssen van Doorn maakten er een mooie strijd van. Beide spelers verplaatsten de schijven richting de rechterkant van het bord. De partij leek op een gelijkwaarde remise af te steven maar helaas vergiste Van Hierden zich waardoor hij verloor. Jan Bloemendal speelde een sterke partij tegen Hans Kromhout. Er leek niets aan de hand maar Bloemendal wist Kromhout te verrassen met een winnende combinatie. Bloemendal trok hiermee de stand gelijk.

Jaap van Hierden jr kreeg in zijn partij tegen Derk Kleinrensink langzaam aan iets meer voordeel. In het late middenspel wist Van Hierden zijn tegenstander in een combinatie te lokken. Kleinrensink zag dit niet en kon meteen opgeven. De stand werd weer gelijk getrokken door een nederlaag van Aalt van de Kuilen. Van de Kuilen leek op winst af te steven maar hij liet zich verrassen door Gerard Zijlema en stond pardoes verloren.

Stijn Overeem moest zijn klassieke stand tegen Heike Verheul voortijdig afbreken. Hierna was de dreiging uit de stand weg en konden beide spelers weer opbouwen. Overeem moest in eindspel nog wel oppassen dat het niet fout ging. Maar hij wist op de juiste manier de remise te vinden. Arwin Lammers speelde volgens eigen zeggen een slechte opening tegen Simon Oosting. Naar mate de partij vordere kwam Lammers beter te staan. Dit bleek niet genoeg voor de winst, uitslag: remise.

Kopman van DVV, Erwin van Hierden, speelde tegen de kopman van WSDV, Fred Ivens. In een gelijkopgaande partij was er langheen voor beide spelers geen vuiltje aan de lucht. Van Hierden kreeg een voordelig eindspel op het bord. Remise leek nog zeker mogelijk maar Ivens wist deze niet te vinden. Van Hierden zette hiermee DVV op voorsprong. Deze voorsprong werd tenietgedaan door een onverwachte nederlaag van Henri van Hierden tegen Henk Kleinrensink. In een gelijkopgaande partij raakte Van Hierden in het eindspel het spoor bijster. Waar remise langheen nog mogelijk was zag Van Hierden dit niet.

De dammers van DVV wisten uiteindelijk de gedeelde nummer 1 op een gelijkspel te houden. Hiermee blijft DVV in de subtop meedraaien. In de volgende ronde is de damderby tegen de damvrienden van BDSV Barneveld. Deze wedstrijd vindt plaats op dinsdag 7 februari in Barneveld. Dit beloofd weer een spannende wedstrijd te worden.

Gedetailleerde uitslagen;

DVV Voorthuizen –WSDV Wageningen 8-8; Stijn Overeem – Heike Verheul 1-1; Erwin van Hierden – Fred Ivens 2-0; Henri van Hierden – Henk Kleinrensink 0-2; Jaap van Hierden jr – Derk Kleinrensink 2-0; Aalt van de Kuilen – Gerard Zijlema 0-2; Jan Bloemendal – Hans Kromhout 2-0; Arwin Lammers – Simon Oosting 1-1; Jaap van Hierden sr – Arie Janssen van Doorn 0-2;

Reserve competitie;

Teus Klok – Henk Hendriksen 1-1;