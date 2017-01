Helden van Barneveld in vierde editie

BARNEVELD - In maart is het weer zover. De 4de editie van Helden gaat weer van start. Op zaterdag 25 maart 2017 organiseert TLG in de Veluwehal Barnevelds grootste dance event.

"Dit jaar verwachten we meer dan 1000 bezoekers", aldus Tom Hengeveld. "Aangezien we vorig jaar meer dan 500 kaarten in een kleine 2 uur wisten te verkopen met uiteindelijk resultaat 750 kaarten na uitbreiding van de zaal denken we a.s. maandag een gekte te krijgen op de kaarten. We worden nu al plat gebeld of er nog kaarten beschikbaar zijn en of wij bereid zijn er 40 of 50 achter te houden zodat hele vriendengroepen en families kunnen komen. Kortom, een goede motivatie om dit jaar het zeker weer door te laten gaan!"



Zaterdag 25 maart 2017

21.00 uur t/m 03.00 uur

locatie: Veluwehal Barneveld

Start kaarten verkoop:

Online via www.heldenvanbarneveld.nl

start kaarten verkoop op maandag 30 januari 2017 om 19.00 uur

300 early birds beschikbaar voor € 22,50

overige kaarten € 27,50