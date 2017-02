Oehoe: Uitlaatexamen

Je kunt er de klok op gelijk zetten, de gemeente maakt de tarieven voor de Hondenbelasting 2017 bekend en de discussie breekt weer los: waarom honden wel en katten niet? Ja, jullie vinden het écht niet leuk, als je zelf moet betalen en een ander niet hè?

Maar het blijft natuurlijk ook raar, dat zo'n hondenbelasting nog bestaat. Het is één van vele belastingen uit een tijd, dat de overheid nog geen zicht had op het inkomen of het vermogen van mensen. Niettemin waren er publieke kosten voor het onderhoud van wegen en stadspoorten, voor het bestrijden van struikrovers en het onderhouden van dijken. Zodoende werd er belasting geheven op van alles, als het maar telbaar of meetbaar was. De hondenbelasting heeft dus net zo weinig met voorzieningen voor honden of het opruimen van hondenpoep te maken als de vensterbelasting in steden met de glazenwasser.

De hondenbelasting is dus ook niet bedoeld om het aantal honden te beperken. Dat zou helemaal zo slecht niet zijn, want elke idioot kan een hond aanschaffen en vervolgens de buurt daarmee onveilig maken. Voor een auto of een brommer heb je een rijvaardigheidsdbewijs nodig, maar een gehoorzaamheidscursus wordt pas verplicht als de hond al iemand gebeten hééft.

Dat de gemeente het tarief per hond per huisnummer laat oplopen, helpt wat dit betreft ook niet zoveel. Ook zo'n aanlijngebod slaat de plank volledig mis. De doorsnee hond is aan de lijn juist agressiever dan los. Een echt gevaarlijke hond houd je als mens ook niet in de hand, als hij niet gehoorzaamt en je geen regelmatig bezoeker van de sportschool bent. Schijnveiligheid dus, waar een heleboel mensen én honden alleen maar last van hebben.

Doelmatig zou het zijn, hondenbezitters juist te verplichten om zónder lijn te laten zien, dat ze hun hond onder appèl hebben. Alleen na zo'n uitlaatexamen zou Fikkie dan de weg op mogen. Daarmee sluit je allerlei sukkels, die zo'n hond als een stuk speelgoed zien en het vertikken om 'm op te voeden, ook gelijk uit. Dat is ook in het belang van de honden.

Iedereen snapt, dat katten en duiven met hun poep ook overlast veroorzaken, maar dat controle op een belasting ondoenlijk zou zijn. Wees dus consequent, zou ik zeggen, en schaf die hondenbelasting eindelijk af.