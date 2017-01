Doe mee aan de actie: Knotten voor het landschap!

GELDERLAND - Via de aanplantactie Knotten voor het landschap! biedt Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) bewoners in het buitengebied van Gelderland de kans om zelf één of meerdere knotbomen aan te planten. Bij knotbomen denken we vaak aan knotwilgen, maar ook andere soorten zijn geschikt om aangeplant en beheerd te worden als knotboom. Denk naast de knotwilg aan de knoteik, knotes en knotels. De verschillende knotboomsoorten kennen allemaal een eigen specifieke en logische plek in ons landschap. Door knotbomen aan te planten helpt u mee aan de herkenbaarheid van ons landschap!

De eigen bijdrage voor een knotboom varieert per soort van : € 4,- tot € 18,- per stuk. Wie voldoende ruimte beschikbaar heeft voor een rij knotbomen, kan zich vóór vrijdag 24 februari opgeven via www.landschapsbeheergelderland.nl. De uitdeeldag van de bestelde bomen is op vrijdag 17 maart 2017. U kunt dan de bomen bij het SLG kantoor in Rozendaal komen ophalen. Informatie over het aanplanten ontvangt u op de uitdeeldag.

Een stukje geschiedenis

Knotbomen vormen al eeuwenlang een vertrouwd beeld in het Nederlandse cultuurlandschap. Bepaalde boomsoorten werden vroeger geknot om gebruikshout te leveren. Omdat deze wijze van houtproductie niet rendabel meer is, dreigen deze markante knotbomen uit het landschap te verdwijnen. SLG stimuleert graag de aanplant van knotbomen om de eigenheid van het cultuurlandschap te behouden en te versterken.

Natuurwaarde

Oude noestige knotbomen kunnen allerlei planten en dieren herbergen. Menig vogel, zoals de steenuil, vindt in een knotwilg zijn nestplaats. Ook kleine knaagdieren en een groot aantal insecten wonen in knotbomen. Bomen, struiken, grassen, varens, mossen en paddenstoelen vinden een goede humusrijke voedingsbodem in vermolmde delen van oude knotbomen. De wilg is één van de eerste inheemse lentebloeiers en de bloemen vormen een belangrijke voedingsbron voor de bijen.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij