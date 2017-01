Gert Boeve aangesteld als nieuwe directeur Regio FoodValley

REGIO - Gert Boeve (40) is de nieuwe directeur van Regio FoodValley. Hij is daarmee de opvolger van Johan Janssen, die per 1 februari stopt met zijn werkzaamheden. Gert Boeve begint op 10 februari op het regiokantoor FoodValley in Ede.

In de FoodValley regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid nauw samen in de Triple Helix FoodValley regio. Doel is om wereldwijd de meest innovatieve topregio op het gebied van Food te blijven. Daarvoor is de Strategische Agenda 2015-2019 'FoodValley; van denken naar doen' vastgesteld. Op de uitvoering daarvan zetten ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid de komende jaren stevig in. Gert Boeve wordt hiervan aanjager en stimulator.



Acht gemeenten

Daarnaast is Gert Boeve eindverantwoordelijk voor de intergemeentelijke samenwerking van acht gemeenten (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) op de terreinen economie, werkgelegenheid, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en mobiliteit. Deze gemeenten geven daarmee uitvoering aan de opgave voor de gemeenten in de triple helix samenwerking: het versterken van de duurzame leefomgeving.



Ook geeft hij leiding aan het regiokantoor van Regio FoodValley.



Mooie opdrachten

Gert Boeve over zijn nieuwe functie: 'Bij veel wind plaatst de één een windscherm en de ander een windmolen. Het is mijn ervaring dat kansen voor meer innovatie en economisch succes ontstaan door op resultaat gerichte samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden. Regio FoodValley is nationaal en internationaal al toonaangevend in de agri- en foodsector. De opgave is om kansen te grijpen, die voor groeiversnelling kunnen zorgen. Dat vind ik enorm mooie opdrachten. Daarom zet ik met veel genoegen mijn kennis en ervaring voor FoodValley in.'



Adviseur en strateeg

De heer Boeve was in de jaren 2001-2008 werkzaam als adviseur economische zaken voor gemeenten en in het bedrijfsleven. Van 2008 tot 2013 was hij wethouder Economische Zaken in de gemeente Amersfoort. In die periode was hij betrokken bij de oprichting van de Economic Board Utrecht. De afgelopen jaren heeft Gert Boeve opdrachten gedaan voor onder meer de gemeente Arnhem, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Grontmij. In de regio Arnhem/Nijmegen heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de Regionaal Economische Agenda. Naast zijn werk voor Regio FoodValley is Gert Boeve ook actief als toezichthouder in zorg- en onderwijsorganisaties.