Hondenbelasting 2017

BARNEVELD - Eind februari worden de jaarlijkse gecombineerde-aanslagen/WOZ-beschikkingen verzonden. Op de aanslag kan ook de aanslagregel hondenbelasting voorkomen. De gemeente wijst erop, dat het verplicht is om te melden dat men één of meerdere hond(en) houdt, maar ook als men niet meer beschikt over één of meerdere hond(en).

In Barneveld moet iedereen die één of meer honden heeft, hondenbelasting betalen. Dit geldt onder andere ook voor waakhonden, honden in een buitenhok of honden die nooit op de openbare weg komen. Voor 2017 gelden de volgende tarieven:

voor de eerste hond betaalt u € 41,50;

voor de tweede hond € 57,80;

voor elke hond meer € 71,20.

Aangeven of afmelden kan bij de gemeente via het Belastingloket. Voor meer informatie en voor het aan- en afmelden van honden kan men ook terecht bij een van de medewerksters van het Klant Contact Centrum, T 14 0342 (netnummer niet nodig).