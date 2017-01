Roodkapje De Musical in het Schaffelaartheater

BARNEVELD - De nieuwe sprookjesmusical van Van Hoorne Entertainment, Roodkapje De Musical is opnieuw een heerlijke familievoorstelling voor jong en oud. Op zaterdag 18 februari is het weer feest in het Schaffelaartheater in Barneveld. De vegetarische wolf Gerrit (Michael van Hoorne) en zijn gemene vrouw Tina (Sandra Dijkstra) staan garant voor hilarische scenes die jong en oud tranen van het lachen bezorgen.



Het Verhaal

De mooie Roodkapje (Maud Mulder) vertrekt op een dag richting het bos om een mandje met koekjes naar haar zieke oma te brengen. Diep in het bos ontmoet Roodkapje de lieve Gerrit de Wolf . Hij weet een plek waar de prachtigste bloemen groeien en raadt het meisje aan een mooie bos voor haar oma te plukken. Wat Roodkapje niet weet, is dat Gerrits gemene vrouw Tina iets heel anders van plan is. Zou de knappe jager Benjamin op tijd zijn om haar te redden?

Kom verkleed!

De kinderen kunnen meedoen aan de sprookjes verkleedwedstrijd. Zij maken kans op een sprookjesachtig prijzenpakket welke uitgereikt wordt op het podium.

Meet & Greet en Oma's meezingfeest

Na afloop van de voorstelling kan iedereen met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide Meet & Greet en kan er nog lekker geswingd worden tijdens Oma's Meezingfeest in de foyer van het theater. Een feestje voor het hele gezin!

Zaterdag 18 februari, aanvang 14.00 uur, Schaffelaar Theater, Theaterplein 1, Barneveld. Kaartprijs vanaf € 19,50. . Exclusief reserveringskosten. Reserveringen: https://www.schaffelaartheater.nl/ of telefonisch: 0342 842 848. Kijk voor meer informatie bij Van Hoorne