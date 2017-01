Training vermindert moeheid sarcoïdosepatiënten

EDE - Fysieke training kan de vermoeidheidsklachten van patiënten met sarcoïdose (een auto-immuunziekte) flink verminderen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Bert Strookappe, fysiotherapeut bij Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Op 24 januari verdedigde Bert Strookappe succesvol zijn proefschrift 'Physical fitness, fatigue and physical training in sarcoidosis'. Strookappe onderzocht het effect van fysieke training bij patiënten met sarcoïdose, een stoornis van het afweersysteem die in het hele lichaam kan optreden en waarbij meestal ook de longen zijn aangedaan. Sarcoïdose gaat vaak gepaard met vermoeidheid, pijn en conditievermindering.

De behandeling van sarcoïdose met medicijnen is gericht op het verminderen van de klachten, het onderdrukken van de ontsteking en het verbeteren van de orgaanfunctie. Vaak hebben patiënten te maken met restklachten die blijven bestaan -zoals vermoeidheid-, ondanks goede medische behandeling van de ziekte.

Onderzoek

In twee studies, uitgevoerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei, is gekeken naar het effect van fysieke training op inspanningsvermogen en moeheid bij sarcoïdose- en longfibrosepatiënten.

De conditie en de spierkracht namen toe in de groep patiënten die getraind hebben, ook de moeheid werd fors minder. Zelfs de meest kwetsbare, ernstig zieke sarcoïdose- en longfibrosepatiënten haalden positieve resultaten met fysieke training.

Strookappe toont hiermee aan dat fysieke training de kwaliteit van leven van de patiënt aanmerkelijk verbetert en moeheid vermindert, ongeacht leeftijd, geslacht, de toestand van de longen of medicijngebruik. De resultaten van dit onderzoek zijn een waardevolle aanvulling op de huidige behandelmethode met medicijnen.

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek was onder supervisie van prof. dr. Marjolein Drent (Universiteit Maastricht) en prof. dr. Jolanda de Vries (Universiteit Tilburg).