Tortelduiven winnen tijdens Valentijneditie van de Kleindierenmarkt en Landgoedmarkt

BARNEVELD - Komende woensdag 1 februari is de landgoedmarkt als aanvulling op de Kleindierenmarkt. Dit keer met een Valentijn winactie. Eén van de bezoekers wint twee tortelduiven in een bijpassende kooi.

Bij binnenkomst in de Midden Nederland Hallen van Barneveld staat vanaf 09:30 uur een inschrijftafel waar de bezoekers hun naam kunnen invullen. Om 10:30 uur trekt de voorzitter van Stichting Kleindierenmarkt Barneveld een winnaar.

Dieren bekijken en vasthouden

De Kleindierenmarkt vindt elke woensdagmorgen tussen 08.00 tot 12.00 uur plaats in de Midden Nederland Hallen aan de Thorbeckelaan in Barneveld. Je kunt er onder meer vogels, konijnen, cavia’s, woestijnratten, muizen, hamsters, chinchilla’s en fretten zien. Handelaren vertellen graag over hun dieren en je kunt ze soms ook even vasthouden. Verder staan er kramen met dierenvoeding en accessoires voor huisdieren.

Kramen met lokale streekproducten

De markt wordt bovendien elke eerste woensdag van de maand uitgebreid met een landgoedmarkt. Zo’n vijftien lokale en regionale bedrijven presenteren er streekproducten zoals kaas, noten, sappen en groenten. Ideaal als je nog snel de laatste verse producten in huis wilt halen! Ook zijn er kramen met bijvoorbeeld brocante, houten meubels, vachten, buitenhaarden en agri-speelgoed.

Gratis parkeren bij de Midden Nederland Hallen

De toegang tot de Kleindierenmarkt is gratis. Dat geldt ook voor het parkeren bij de Midden Nederland Hallen. Meer weten? Kijk op: www.kleindierenmarktbarneveld.nl