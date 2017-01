Lions zamelen DE-punten in voor Voedselbank

BARNEVELD - Lionsclub Barneveld zamelt de hele maand DE-punten in voor de Voedselbanken. Dit is een landelijke actie van Lions Nederland, 100% met vrijwilligers en in intensieve samenwerking met Douwe Egberts en de Voedselbanken Nederland.

Afgelopen jaar alleen al zamelden we in Nederland 107.500 pakken koffie in. Albert Heijn Voorthuizen en Bloemenspecialist Petersen in Barneveld (Kampstraat 10 en Haanschotenstraat 8) doen van harte mee als inzamelpunten. Uw bijdrage in de vorm van DE-punten van de pakken koffie en theedoosjes kan rekenen op een warme ontvangst!

Lionsclub Barneveld mikt op zeker 250.000 punten, maar we kunnen daarbij niet zonder uw bijdrage. Het helpt als u deze actie onder vrienden en familie verspreid. Dit is de eerste keer dat wij vanuit de gemeente Barneveld meedoen en leggen de lat graag hoog voor deze jaarlijkse actie. Volg ons resultaat en mobiele ophaalpunten op https://barneveld.lions.nl/ en https://www.facebook.com/Lionsbarneveld/

Wij leveren begin maart alle punten in bij DE. Zij zetten daar nog een extra 15% bovenop en zetten het totaal om in 250 grams verpakkingen koffie. Ook zorgen zij voor een gratis distributie naar de distributiecentra van de Voedselbanken. Een mooie, laagdrempelige actie met een mooi resultaat.