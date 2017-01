Barneveldse meiden geven een spetterende dameszadelshow tijdens Jumping Amsterdam 2017

BARNEVELD - Uniek, kippenvel, adembenemend, prachtig, fantastisch, onbeschrijfbaar…. Slechts enkele woorden van kijkers naar het unieke en prachtige dameszadeloptreden dat door vier kleine Barneveldse meisjes tijdens het internationale concours Jumping Amsterdam gegeven werd.

Jumping Amsterdam staat voor topsport, entertainment en Amsterdam. Onze hoofdstad was van 26 tot en met 29 januari gastheer van de mondiale top uit de dressuur- en springsport. En die komen graag naar de RAI Amsterdam. Voor de jonge paardenliefhebbers is het programma van de zondagochtend een must! Kinderen en hun begeleiders konden op 29 januari vanaf 8.30 uur genieten van wervelende shows en wedstrijden.

Dromen zijn niet altijd bedrog

Hoeveel jonge ruitertjes dromen er niet van om in de voetsporen te treden van Anky van Grunsven of Jeroen Dubbeldam?! Jumping Amsterdam laat deze 'Jumpertjes' tijdens de Novotel Jumpertjes Kinderochtend op een laagdrempelige en superleuke manier kennismaking met paardrijden. De programmering bevat allerlei wedstrijdelementen met veel actie en snelheid. Er zijn shows en zeer uniek voor dit jaar was een sprookjesachtig kinderdameszadel optreden.

Sprookjesachtige kinderdameszadel show met vier kinderen uit Barneveld

In een kort maar flitsend optreden werd het sprookje van Assepoester door drie kleine 'little lady's in dameszadel en een stoere prins uitgebeeld. Allen kinderen uit de gemeente Barneveld.

Het was een uniek, prachtig, grappig en swingend optreden dat zo mooi uiteen wordt gezet door vier kleine meisjes in de leeftijd tussen 8 en 10 jaar.

Uniek

In Nederland zijn er slechts 10 kinderen onder de 16 jaar die regelmatig met hun pony in dameszadel rijden, schaars dus. Het is namelijk zeer moeilijk om aan een goedpassend kinderdameszadel te komen. Ze worden niet meer gemaakt en er is moeilijk aan te komen.

Annemarijn en Carlijn Arnoldus en Jessica Nesselaar lid van de ponyclub de Gardereentjes te Garderen zijn de jongste amazones die in Nederland dameszadel rijden. Ze vinden het erg leuk. In een dameszadel zit je heel stevig. Het rijdt heel lekker en de pony's zijn in dameszadel soms wat makkelijker te rijden. Carlijn en Jessica springen er zelfs al mee.

Waarom dameszadel?

Annemarijn, Carlijn en Jessica rijden nog niet zo heel lang dameszadel maar hebben toch al heel wat demonstraties gegeven. Zo waren ze te zien in de Pennyring van het grootste paardenevenement in Nederland Horse Event te Ermelo en op het internationale concours CSI Eindhoven. Omdat de moeder van Annemarijn en Carlijn ook al jong op een dameszadel zat, heeft zij het stokje overgegeven aan haar dochters. Ook vriendin Jessica wilde het wel eens proberen en zo werden zij persoonlijk uitgenodigd door Jumping Amsterdam om daar in dameszadel een show te geven.