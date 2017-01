Reinier Drop nieuwe predikant voor NGK De Ontmoeting

VOORTHUIZEN - De Nederlands Gereformeerde Kerk De Ontmoeting Voorthuizen/Barneveld heeft een nieuwe predikant. Ds. Reinier Drop (35) van de zustergemeente in Rijsbergen heeft het beroep dat NGK De Ontmoeting onlangs op hem uitbracht aangenomen. Dat is afgelopen zondag door de kerkenraad meegedeeld. Daarmee is de zoektocht naar een nieuwe predikant en collega voor ds. Henk van der Velde voltooid.

In een brief aan de gemeente schrijft Drop dat hij het beroep 'van harte' aanneemt en zich herkent in het verlangen van de gemeente om steeds hechter een verbinding te leggen tussen het woord van God en het leven van elke dag. 'Dat verlangen raakt mij en doet een beroep op mijn hart omdat juist daar ook mijn passie ligt. Onder andere hierin, evenals in de goede klik, in het beroep zelf, in het proces eromheen, en in de gelegenheid die zich op deze manier voordoet kan ik, samen met mijn vrouw, de leiding van God herkennen. (…) Ik heb het vertrouwen dat God ons gezamenlijk mooie dingen wil gaan geven.'

De komende tijd wordt gebruikt om de praktische zaken te regelen. 'We danken de Heer dat ds. Drop en NGK De Ontmoeting elkaar hebben weten te vinden. We bidden tegelijkertijd voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Rijsbergen waar met het vertrek van ds. Drop nu een lege plek ontstaat', aldus kerkenraadsvoorzitter Eric van Ommen.

Met het beroep wordt de vacature vervuld die ontstond toen ds. Wieb Dijksterhuis eind januari vorig jaar vertrok naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ermelo. NGK De Ontmoeting is een veelkleurige gemeente en telt ruim 900 leden. De leden ontmoeten elkaar doordeweeks in kleine kringen en zondags in de regel 's ochtends in het Johannes Fontanus College in Barneveld en 's avonds in het kerkgebouw aan de Hoofdstraat in Voorthuizen. Meer informatie over de kerk is te vinden op www.ngkdeontmoeting.nl.