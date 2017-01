Wecycle-scholen Barneveld geven kinderen leuke verjaardag

Alle scholen ontvangen een beloning (boekenpakket of digitale camera) en een Wecycle Recycle Certificaat.

BARNEVELD - De Koningin Julianaschool, OBS De Lijster en de Prins Willem Alexanderschool uit Barneveld deden met nog 250 scholen mee aan de jaarlijkse Wecycle-inzamelactie voor kleine afgedankte elektrische apparaten. De school ontvangt hiervoor een cadeau. Wecycle zorgt ervoor dat de apparaten optimaal worden gerecycled en doneert 285 verjaardagsboxen aan Stichting Jarige Job. Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen in ons land op een verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: "Wecycle wil kinderen en hun ouders laten nadenken wat ze doen met hun kleine apparaten. Worden ze afgedankt, lever ze dan in voor recycling. Dan krijgen we er allemaal iets voor terug, namelijk nieuwe grondstoffen. En door onze scholeninzamelactie bezorgt Jarige Job andere kinderen ook nog eens een leuke verjaardag. Zo verbinden we de circulaire economie met onze maatschappelijke betrokkenheid."

Huib Lloyd, directeur Jarige Job: "Voor kinderen is opgroeien in een veilige en gezonde omgeving cruciaal om zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen te worden. Jarige Job probeert hier aan bij te dragen door kwetsbare sociaal geïsoleerde kinderen het gevoel te geven dat ze het waard zijn om hun verjaardag te vieren. Samen met Wecycle leren wij zoveel mogelijk kinderen bij te brengen dat het belangrijk is om respect te hebben voor elkaar en onze leefomgeving."

Inzamelen en leren

Elke basisschool in Nederland heeft gratis toegang tot de educatieve materialen van Wecycle. Ook kunnen alle scholen meedoen met de jaarlijkse inzamelactie. In de afgelopen editie hebben 254 scholen meer dan 22.000 kilo aan afgedankte kleine elektrische apparaten ingezameld. Wecycle laat deze apparaten recyclen tot nieuwe grondstoffen. Alle scholen ontvangen een beloning (boekenpakket of digitale camera) en een Wecycle Recycle Certificaat.

Over Wecycle

Wecycle is de enige non-profitorganisatie in Nederland, die de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij die inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor wordt samengewerkt met 325 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 80 kringloopbedrijven, 165 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

Wecycle garandeert een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen ze uit oude producten. Zo hoeven er minder 'nieuwe' grondstoffen uit de natuur gehaald te worden. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. Daar zetten ze zich dagelijks met hart en ziel voor in.