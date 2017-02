Dominee-effect: Als iemand ziek is…

In mijn werk als predikant kom ik regelmatig in contact met mensen die in de put zitten of tegenslag ondervinden. Ook komt het voor dat je gesprekken hebt met mensen, die ernstig ziek zijn en soms weten, dat zij niet meer beter zullen worden. In zulke situaties heb ik dan soms een gevoel van machteloosheid.

Er zijn dan vaak geen woorden meer en je wordt bijna letterlijk met stomheid geslagen. Ziek zijn kan je namelijk erg eenzaam maken en het kan maken dat je je je terugtrekt in jezelf. Hoe kun je nu wat dichterbij komen als iemand zich zo voelt? Eén van de verhalen waarin Jezus zich het lot aantrekt van iemand, is het verhaal van de doofstomme. Jezus kan het dan niet laten om uit te roepen: "Effatha! Ga open!". Met andere woorden: "Blijf niet alleen". Mensen "openen" blijkt dus te kunnen door aandacht aan hen te geven. Toch valt het mij vaak op, dat mensen het moeilijk vinden om met iemand om te gaan die ziek is. Vaak ontstaat er een soort situatie, waarbij er een tegenstelling ontstaat: gezond tegenover ziek.

'Alleen geven is geen

delen met elkaar'



Dat is vreemd, want het zou er juist om moeten gaan, dat we als mens tegenover mens staan. Als de gezonde te veel tegenover de zieke staat, dan maken we de gezonde tot de sterke en de zieke tot de zwakke. De kans is groot dat degene die ziek is zich opgelaten gaat voelen met al de zorg. Soms ontstaat er dan ook een gevoel, dat mensen zich nutteloos of overbodig voelen, gewoon omdat zij niets terug kunnen doen vanuit hun "zwakke" positie. Dit kan een soort medelijden oproepen waardoor de zieke zich nog meer geïsoleerd gaat voelen. Het gaat erom elkaar sterk te maken of samen de vinger te leggen op onze zwakke plekken. Daarbij gaat het er met name ook om, dat we samen de Bron ontdekken van waaruit we het leven leven.

Als je iemand helpt moet je je dus eigenlijk bewust zijn dat jij zelf ook geholpen wordt. Als je echte liefde en aandacht aan een ander geeft, leer je ook je eigen kwetsbaarheid kennen. Je geeft dus niet alleen, maar je ontvangt ook. Misschien wel meer dan je je op dat moment bewust bent. Alleen geven is geen delen met elkaar, het is eerder hooghartig en arrogant.

Ècht de ander helpen kan niet los van jezelf, maar raakt jezelf. In de liefde en aandacht voor elkaar ligt de kern van het echte Mens-zijn.

Zo kun je leren, dat het leven kwetsbaar en breekbaar is. En als je dat elkaar laat weten, dan geef je ook iets kostbaars terug, jezelf. Niemand is dan de sterke of de zwakke, maar samen sterk je elkaar in zwakheid. In de taal van het bijbelverhaal dat ik zonet noemde betekent dit: je maakt elkaar open. Ziek of gezond, je ziet van elkaar dat je leven met elkaar waarde heeft en dat het leven zin heeft. Zo ontdek je gaandeweg, dat je leeft en toeleeft, vanuit en naar, dezelfde Bron en dat je elkaar daarbij helpt. Zieken, lammen, blinden… ze kwamen tevoorschijn en gingen naar Jezus. Hij liet hen zien wie de Bron van het leven is en deelde die met hen. Zo opende zich het leven en brak het Koninkrijk van God aan.