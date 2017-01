Circus, kleinkunst & variété door de Ashton Brothers

BARNEVELD - Wat is het: Circus, cabaret, of gewoon absurd theater? Het zijn in ieder geval enorm getalenteerde jongens, die Ashton Brothers. Ze brengen variété, slapstick, circusacrobatiek en kleinkunst naar het theater en zijn ook nog eens ontzettend muzikaal.

Pepijn Gunneweg, Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde ontmoetten elkaar op de Kleinkunstacademie. Ze speelden al snel samen. Ze noemden zichzelf 'The Four Marvellous Ashton Brothers', een verwijzing naar de wereldbekende Australische circusfamilie. 'Enfants Terribles' is de spinternieuwe show van de Ashton Brothers (sinds 2014 zonder Pepijn). Eeuwenlang werden de best bewaarde geheimen van circusfamilies over de hele wereld zorgvuldig van generatie op generatie doorgegeven. Totdat ze terechtkwamen bij de Ashton Brothers. Zij doopten de gevaarlijkste acts, de vreemdste trucs en de meest hilarische nummers om tot een bonte mix van muziek, acrobatiek en regelrechte tovenarij.

Vrijdag 3 maart 2017 / 20.00 uur / € 25,- / Koninklijke BDU zaal