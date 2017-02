Van de Voorzitter: Theo van de Pijl

VOORTHUIZEN - Hij is al zo lang voorzitter, dat hij niet meer precies weet hoe lang. Wel weet hij dat hij veertig jaar lid is van Schiet Vereniging De Luchtschutters in Voorthuizen. Ooit is hij gekozen tot voorzitter en steeds wordt hij herkozen, dat vindt hij eigenlijk best leuk: Theo van de Pijl. Hij wordt in dit gesprek terzijde gestaan door Andries Hoogebeen, secretaris.

Door Judith van den Wildenberg

"Ik wilde voorzitter worden om de vereniging te stimuleren, zodat we door konden gaan. Want wat is nu fijner dan in je eigen dorp je hobby uit te kunnen oefenen? SV De Luchtschutters is een relatief kleine vereniging en dan valt het al helemaal niet mee om bestuursleden te vinden."

Het bestuur bestaat uit vijf mensen en momenteel zijn er 17 leden. "Ik heb nog steeds schik in de voorzittersrol. Vooral het stukje aan de weg timmeren spreekt mij aan. Daarmee houden we de vereniging in stand en proberen we nieuwe leden te werven. Dat lukt overigens ook, in een half jaar tijd hebben we twee nieuwe leden gekregen.

Geen plek meer

De vereniging heeft verschillende keren in zwaar water gezeten en dat lijkt nu ook weer zo. "We komen namelijk bijeen in 't Trefpunt, daar hebben we een ruimte in de kelder die we mogen gebruiken. Maar het dorpshuis gaat verhuizen en hoewel wij dachten dat we in gesprek waren, bleek opeens uit de plannen dat er voor ons geen plek meer was omdat het te duur was. Gelukkig hebben we inmiddels een gesprek gehad met de wethouder. In zo'n gesprek moet je natuurlijk niet met dezelfde vraag komen van 'we willen ruimte'. Dus hebben we gezocht naar een alternatief."

Mobiele baan

Dat is vooral het werk van Andries Hoogebeen geweest. Hij vond op internet een Brabantse schietvereniging met een mobiele baan.

"Daar heeft hij contact mee opgenomen en zo gingen wij naar wethouder Dorrestijn met de tekeningen van een mobiele baan. Die kun je in een kwartier opbouwen in een bestaande zaal. Het is een stuk goedkoper dan in het eerste plan, ik denk dat we met een duizend of zes er nu wel zijn. Dan hoeven we daarnaast alleen de huur van de zaal te rekenen en die betalen we nu ook uit het lidmaatschapsgeld."

Bestaansrecht

"Dat we op een mobiele baan overgaan, heeft wel gevolgen, maar daar staat de hele vereniging achter. We gaan dan namelijk het gebruik van vuurwapens opgeven. Alleen luchtgeweren dus, maar dat past ook bij onze naam. We hopen op een positief besluit van de gemeenteraad, want het blijft het prettigst als we in ons eigen dorp kunnen schieten. En we vinden ook dat de vereniging nog steeds bestaansrecht heeft. We bestaan al zestig jaar, we willen zeker de honderd halen!"

SV de Luchtschutters komt op maandagavond bijeen van 19.00 tot 23.00 uur. De leden variëren in leeftijd van 14 tot 73 jaar. Het lidmaatschapsgeld is 165 euro per jaar, daarin zit het gebruik van een wapen, de kogeltjes en de kaarten, de verzekering en het lidmaatschap van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie)

Voorzitters zijn er in soorten en maten en in deze rubriek laten we ze aan het woord. in deze tweede aflevering spreekt Theo van der Pijl, voorzitter van SV De Luchtschutters in Voorthuizen. Weet u een geschikte voorzitter, die zijn of haar werk vrijwillig doet, stuur dan een mail naar jvdwil@gmail.com.