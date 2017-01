Valentijnsbloemschikworkshop bij Groei&Bloei

HOEVELAKEN - Wat is een mooier Valentijnscadeau dan een zelfgemaakt hart van natuurlijke materialen? Tijdens de low-budget bloemschikworkshop op dinsdag 14 februari kan men gezellig samen een (hartvormige) krans van kronkelhazelaartakken maken.

Zelf neemt men eventueel blad, bloemen, voorjaarsbolletjes, bessen… of natuurlijk hartjes mee om de krans vrolijk te versieren. Ook een snoeischaar of scherp mes neemt men zelf mee. Groei&Bloei afdeling Nijkerk / Hoevelaken zorgt voor de kronkelhazelaartakken en een voorbeeldkrans. Vera de Boer kan deskundig advies geven. Voor het vervoer is een doos of kratje en een vuilniszak handig.

Tijd: 19.30 uur, koffie staat klaar vanaf 19.15 uur

Locatie: Hogebrinkerweg 45 in Hoevelaken.

Kosten; 6,00 euro voor G&B leden, niet-leden betalen 7,50 euro. Dit is inclusief koffie met iets lekkers.

Voor informatie en aanmelden:

bloemschikkenbijgroeienbloei@gmail.com of 06-40903656 Vera de Boer