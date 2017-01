De vier jaargetijden in de tuin van kasteel Sypesteyn

NIJKERK - Henny van der Wilt, al 18 jaar tuinbazin op kasteel Sypesteyn geeft een boeiende presentatie bij Groei&Bloei Afdeling Nijkerk/Hoevelaken. Zij kent de tuin als geen ander en vertelt enthousiast, met kennis van zaken over de seizoenen in de tuin.

Het zes hectare grote park bij kasteel Sypesteyn in Loosdrecht is begin 1900 aangelegd met een doolhof, slottuin, boomgaard, siertuin, grachten-en lanenstelsel en prachtige smeedijzeren hekken.

In de winter komen de tuincontouren met de 100 jaar oude buxus haagjes tot uiting. Vooral met sneeuw en ijs is het park een plaatje.

In het voorjaar bloeien er duizenden stinzenplanten, zoals sneeuwklokken en bosanemonen. Henny van der Wilt legt uit hoe men deze kan vermeerderen.

De zomer is een feest in de slottuin met bloeiende kruiden en vaste planten vol vlinders.

In de herfst maken het mooie strijklicht, de kleurrijke bomen en talloze paddenstoelen het park sprookjesachtig.

Het park is het hele jaar een toevluchtsoord voor talrijke vogels, reptielen, dassen, vossen en reeën.

De avond begint om 19.45 uur in de aula van het Groenhorst aan de Luxoolseweg 1 in Nijkerk.

De toegang is 3 euro (gratis voor G&B leden).

Consumpties zijn te koop voor 1 euro, lootjes voor een loterij voor vijftig cent.