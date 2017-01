'Voor-Beelden' van Liesbeth Zethoven in Neboplus

BARNEVELD - Liesbeth Zethoven exposeert eind deze maand in de hal van Neboplus.

Vanaf het moment dat Liesbeth Zethoven een hamer en beitel in handen kreeg, tijdens haar opleiding Beeldende Kunst en Vormgeving wist ze : "dit is het!" Van jongs af aan was zij altijd creatief bezig met alle mogelijke materialen, zoekend naar vormgeving. Maar met hamer en beitel ontdekte ze een manier om te kunnen verbeelden wat ze voelde. Inmiddels beeldhouwt ze zowel in speksteen als in hardere steensoorten als serpentijn of marmer.

Ze geeft betekenis aan datgene wat ze zelf ervaart, maar ook vertaalt zij wensen van opdrachtgevers. Haar beelden, figuratief en abstract, kenmerken zich door een gedetailleerde gevoeligheid. Zo vertaalt zij ook haar geloofsvragen regelmatig, met de psalmen als uitgangspunt. Doordat ze steeds vaker met haar werk naar buiten treedt weten opdrachtgevers, voor groot en klein werk, haar te vinden. Zo zijn haar beelden uitermate geschikt als zeer persoonlijk doop- of belijdenisgeschenk, waarbij zij in nauw overleg de wens van de opdrachtgevers vorm geeft. 'Voor-Beelden' van haar werk zijn tijdens een expositie in de hal van Neboplus te zien.



De expositie wordt geopend op maandag 13 februari om 15.00 uur in restaurant de Meent. Kosten om erbij te zijn: € 2,50.

Liesbeth Zethoven zal aan de hand van enkele beelden een persoonlijke toelichting geven op haar werk. Vanaf 14.45 uur staan de gastvrouwen klaar met een kopje koffie/thee. Meer informatie over het werk van Liesbeth Zethoven op haar website: www.voor-beelden.nl