Voorlichting over sociale media op De Meerwaarde

BARNEVELD - De Meerwaarde gaat volgende week alle tweedeklassers voorlichting geven over het gebruik van sociale media. "Een wereld zonder sociale media is bijna niet meer voor te stellen… ook op school maken we daar veel gebruik van en kennen we de voordelen", aldus de nieuwsbrief van de school. "Wat we op school inmiddels ook weten, is dat gebruikmaken van sociale media ook wel risico's kan hebben".

Concreet wordt gewezen op vragen als 'Wat laat je op internet zien van jezelf?', 'Wie mogen jouw foto's en berichten zien?', 'Wat doe je als onbekenden contact met je willen?', 'Is een aardige onbekende van 16 ook echt 16 en ook betrouwbaar?', 'Stuur je foto's en filmpjes naar onbekenden?' en 'Weet je dat doorsturen van foto's en filmpjes strafbaar kan zijn?'

"Op De Meerwaarde vinden we het belangrijk dat iedereen op een veilige manier met sociale media kan omgaan: daarom besteden we hier regelmatig extra aandacht aan."

Leerlingen van leerjaar twee krijgen in de week van 6 februari in alle klassen voorlichting van Switch. De tweede klassen krijgen een theatervoorstelling te zien: 'Social limits'. Na de voorstelling gaan de auteurs met de leerlingen in gesprek hierover.

Dit jaar wordt de voorlichting van Switch niet op school gegeven, maar in de Immanuelkerk.

De Meerwaarde wil ouders van leerlingen uit leerjaar twee graag betrekken in de voorlichting ten aanzien van sociale media. Voor ouders wordt er daarom op donderdag 16 februari een thema-avond georganiseerd over pubers en sociale media. Dan gaat het onder meer ook om de mogelijkheden van ouders om mee te kijken met hun kind. "Onze ervaring is namelijk, dat we als volwassenen zeker invloed hebben!!

Met jongeren in gesprek gaan kan heel veel kan opleveren; we hopen dat de voorlichting van komende week door Switch, thuis ook onderwerp van gesprek kan zijn."