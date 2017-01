Gewijzigde regeling voor functieverandering moet karakter buitengebied beschermen

REGIO - De afgelopen jaren zijn veel boerenbedrijven gestopt. De verwachting is dat in de komende jaren het aantal boerenbedrijven in de regio nog verder daalt. Om gestopte boeren te stimuleren hun stallen te slopen en niet te laten vervallen, bestaat er een sloopregeling waarbij het mogelijk is om de sloopmeters op andere locaties in te zetten. Deze regeling heeft onlangs een update gekregen. "Een goede ontwikkeling", zegt Addy Ruitenbeek, adviseur in het buitengebied.

Als een boerenbedrijf stopt, mag de boer zijn gesloopte vierkante meters stal (sloopmeters, ook wel: bouwrechten) verkopen of zelf gebruiken ten behoeve van nieuwe bouwmogelijkheden. Omdat er naar verwachting in de komende jaren veel boeren gaan stoppen, ontstaat er veel ruimte voor nieuw te bouwen objecten. Ruitenbeek, adviseur bij Struikhoeve Advies BV: "De gemeentes willen voorkomen dat de groene buitengebieden worden volgezet met niet passende woningen en bedrijfsbestemmingen. Met deze vernieuwde regeling stimuleren de gemeentes passende bebouwing in de betreffende gebieden." De nieuwe regeling moet nog worden geaccordeerd door de afzonderlijke gemeenteraden

Onderscheid in bedrijven

Met de nieuwe regeling maken de gemeentes onderscheid tussen de diverse soorten bedrijven die in de plaats kunnen komen van de gesloopte boerderijgebouwen. Ruitenbeek: "Bedrijven die een binding hebben met het gebied, zoals loonwerkbedrijven en veevoerbedrijven worden bevoordeeld met de nieuwe regeling. Andere bedrijven hebben minder voordeel van de regeling. Eerstgenoemde bedrijven hoeven namelijk minder sloopmeters in te zetten voor een nieuw te bouwen object."

Een goede zaak, zegt ook Wouter van den Top, van De Bunte Vastgoed. "De gemeenten hopen hiermee de typische plattelandsbedrijvigheid te behouden. Dat doet het meeste recht aan ons buitengebied. Andere bedrijven worden gestimuleerd zich op bedrijventerreinen te vestigen." Wat het met de lokale markt gaat doen, is moeilijk te voorzien, zegt Van den Top. "Dit beleid is goed doordacht, maar uiteindelijk zal vraag en aanbod de verdere ontwikkeling gaan bepalen."

Overgang

Ruitenbeek heeft nog één bedenking. "Boeren die net vóór de nieuwe regeling een aanvraag hebben gedaan, zijn mogelijk beter af met de nieuwe regeling. Ik hoop dat de gemeentes hen de keuze geven: willen ze mee in de nieuwe regeling, of hebben ze liever de oude." Ruitenbeek pleit voor een overgangsregeling waarbij beide keuzes nog mogelijk zijn."

Addy Ruitenbeek is adviseur in het buitengebied. Met zijn bedrijf Struikhoeve Advies BV helpt hij boerenbedrijven om de beste oplossing te vinden bij bedrijfsbeëindiging. Dit kan de ontwikkeling van eigen bouwkavels zijn, maar ook de verkoop van de sloopmeters. Struikhoeve Advies BV werkt in de hele FoodValley.