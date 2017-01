Johannes Fontanus College organiseert ouderavond over financiële opvoeding

BARNEVELD - Op maandag 6 februari 2017 organiseren het Johannes Fontanus College (JFC) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld een ouderavond over financiële opvoeding. Tijdens de ouderavond wordt een voorstelling gegeven door Theatergroep PlayBack dat maatschappelijke thema's – zoals alcohol, pesten, drugs en geld – op een leuke en pakkende manier bespreekbaar maakt.

Tijdens de ouderavond Credits op 6 februari ondersteunt Theatergroep PlayBack ouders bij de financiële opvoeding, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met ieders persoonlijke levensmotto en opvoedingsstijl. Er worden tijdens de ouderavond thema's besproken als: Hoeveel geld heeft een puber werkelijk nodig? Hoe ga je de terreur van zeuren te lijf? En hoe geef je je kind financiële verantwoordelijkheid?

PlayBack maakt hierbij gebruik van 'terugspeeltheater', een techniek waarbij scènes opnieuw worden gespeeld en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek met uw kind over geld.

Praktische informatie

Datum: Maandag 6 februari 2017

Tijd: 19.30-21.00 uur

Locatie: Johannes Fontanus College, Wethouder Rebellaan 135, Barneveld

Voor wie: Ouders van kinderen van 12 tot 18 jaar

Toegang: Gratis

Aanmelding: Graag via kb@jfc.nl o.v.v. "Ouderavond Financiële Opvoeding" en met hoeveel personen u komt

Informatie: www.cjgbarneveld.nl of 0342-414816

Het CJG Barneveld is hét centrum voor iedereen met vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent dat iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies.

? Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld, 0342-414816

? www.cjgbarneveld.nl

? Twitter: @CJGBarneveld en Facebook: www.facebook.com/cjg0342

? Inloop iedere maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur