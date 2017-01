Vuile Huichelaar ontmaskerd in het Schaffelaartheater

BARNEVELD - De dames van Vuile Huichelaar hebben al 8 jaar succes met hun eigen cabaret/meezingvoorstellingen. Ze brengen weer een gloednieuwe cabareteske Show - donderdag 23 februari in het Schaffelaartheater.

De 5e van Vuile Huichelaar, waarachter twee van de origineelste theatervrouwen van Nederland schuil gaan, past niet in een hokje. Maar is alles inéén. Het is een ervaring, een show waar je bij geweest moet zijn. Lekker meezingen, lachen, maar ook een traantje wegpinken met heel veel andere vrouwen. Een grote stoet vrouwspersonen in allerlei soorten en maten bezocht de eerdere shows en kwamen er herboren vandaan.

Kortom: 'Vuile Huichelaar' is een heerlijke meezing cabaretvoorstelling dóór en vóór (voornamelijk) vrouwen.

Het publiek krijgt er geen genoeg van. Na acht seizoenen uitverkochte zalen, gaan Saskia van Zutphen en Paulette Willemse vanaf 13 januari 2017 de theaters in met hun gloednieuwe 5e show. Uiteraard wordt er weer het liefst feest gevierd met vrouwen onder elkaar! Mannen mogen komen, maar op eígen risico. Dit is dé avond uit voor de vrouw.

Toegangskaarten via de theaters.

