Speurtocht langs kunstetalages

BARNEVELD - Vandaag was het de beurt aan groep 4 van de Willem van Oranjeschool en groep 5/6 van De Bron om een speurtocht te doen langs de kunstetalages in het centrum van Barneveld. In groepjes liepen zij onder begeleiding van een volwassene door het dorp langs alle kunstetalages, die allen van een letter waren voorzien. De jongens en meiden genoten geweldig.