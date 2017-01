SGP-Jongeren regio FoodValley: 'Het is tijd voor de boer'l

BARNEVELD - De SGP-Jongerenafdelingen Ede, Vallei & Rijn en Barneveld organiseren in aanloop naar de verkiezingen een debatavond over de agrarische sector. Het SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf en VVD-Kamerlid Helma Lodders gaan met elkaar in debat in boerderij Beekzicht in Barneveld.

Onder de boeren is de SGP op dit moment het meest populair, zo bleek onlangs uit een peiling van BoerenBusiness. In dezelfde peiling scoren de regeringspartijen VVD en PvdA verhoudingsgewijs slecht. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was de VVD nog het meest populair.

Met het motto 'Tijd voor de boer' probeert de SGP meer aandacht te vragen voor de landbouw. De SGP zet zich graag in voor een sterke en duurzame landbouwsector.

Jong en oud zijn welkom op 1 maart. Meer informatie is te vinden op de website van de SGP Jongeren Ede: www.sgpj-ede.nl