Sportief in Barneveld: Sportiviteit en prestatie gaan samen bij Flying Bikes Kootwijkerbroek

Door Leo Polhuys

KOOTWIJKERBROEK – Barnevelder Marko van de Brink is trainer bij BMX (fietscross) vereniging Flying Bikes in Kootwijkerbroek. ,,Een supersport. Je kunt er al heel jong mee beginnen. Het jongste lid dat we inschreven, was drie jaar. Hij zette in de huiskamer de tafels en stoelen aan de kant en bracht kussens aan zodat hij lekker kon oefenen.''

Marko is sinds een jaar of vijf trainer van de club die een dikke honderd leden telt. ,,BMX is een fijne, persoonlijk gerichte sport. We doen mee aan regiowedstrijden in plaatsen als Apeldoorn of Nijkerk en aan de provinciale kampioenschappen.'' De dinsdagavond is voor de meer prestatiegerichte rijders, de donderdag is weggelegd voor de hobbyfietsers. Marko: ,,Onze vereniging is helemaal top. De sfeer is leuk, de sporters zijn enthousiast en sportiviteit staat voorop.'' Momenteel verzorgt Flying Bikes de wintertraining, die over een aantal maanden overgaat in de zomertraining.



Trainer

Flying Bikes heeft in de persoon van Gerrie Gerrits onlangs een professionele externe trainer aangetrokken naast de bestaande vijf vaste oefenmeesters. ,,Natuurlijk proberen we met zijn hulp ook door te dringen tot de Nationale Kampioenschappen.'' De BMX sportvereniging heeft haar standplaats in Kootwijkerbroek. Naast het clubhuis ligt de baan met al haar hindernissen en kronkels. ,,Die is prima. Maar we zouden graag de baan toch iets meer willen uitbreiden om op een nog hoger niveau te kunnen rijden,'' zegt Marko. ,,We praten hierover met de gemeente Barneveld en het zou natuurlijk heel mooi zijn als onze wensen gehonoreerd worden.''