Jarige van de Week: Matthias Boers

Onze Jarige van de Week is Matthias Boers. Hij werd op 1 februari 50 jaar. Hij houdt heel erg van wandelen, volgens zijn dochter Julia. "Helaas is zijn richtinggevoel niet altijd even goed daarom kan het met een wandeling zomaar voorkomen, dat je ipv 15 km bijna 18,5 km loopt of dat je ineens voor een hek staat waar je dan overheen moet klimmen. Hij houdt ook van fotograferen dus iedere voetbalwedstrijd van mijn team, SDVB MO13, wordt vastgelegd met minstens 500 foto´s!

Mijn vader is ook een echte grapjas, volgens mama wordt hij nooit volwassen maar ik moet er altijd erg om lachen.

Want mijn papa is soms zo gek als een deur, cool en best wel hip, gezellig en grappig, zo sterk als een beer, avontuurlijk, mijn held & mijn vriend, maar boven alles is hij de állerliefste!"