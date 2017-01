barnevelders in het groomteam the netherlands

BARNEVELD - Maar liefst 2 'Barnevelders' hebben een plaats bemachtigd in het 4-tallige Groomteam The Netherlands. Ilse Frenk-Kleton, cursusleider en docent bij de opleiding Hondentrimmen van het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld, is benoemd tot coach. Zij is door de ABHB gevraagd voor deze rol vanwege haar nationale en internationale kennis en ervaring met trimwedstrijden. Petra van Zuthem-de Vos, docent bij de trimopleiding, heeft een plek bemachtigd tijdens de kwalificatiewedstrijden op 9 januari j.l. Ook Yvette van Altena-van de Veen, actief als examinator aan de trimpleiding, gaat ons land vertegenwoordigen tijdens het WK.

Het team gaat strijden voor de winst op het wereldkampioenschap, dat dit jaar gaat plaatsvinden tijdens Groomania te Kortrijk in België op 1 oktober. Vanaf nu zullen zij proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen om hun reis en het verblijf te bekostigen. Op hun facebookpagina GroomTeam The Netherlands blijf je op de hoogte van al hun activiteiten en workshops die zij aanbieden.

De opleiding hondentrimmen van Cursuscentrum Dierverzorging start jaarlijks in het najaar en in het voorjaar. De eerstvolgende startdatum is maandag 10 april. De opleiding is vernieuwd en bevat, naast uitstekende begeleiding, veel praktijk.