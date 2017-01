Huisdier vermist of gevonden

BARNEVELD - Amivedi, de landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt voor een kosteloze registratie van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland, meldt deze week:

Gevonden in Barneveld: rode kat (Scherpenzeelseweg) en wit-cypers-grijze kater (Zomertuin).



Gevonden in Stroe: schildpadpoes met iets wit, halsband met bel (Stroeërweg).



Gevonden in Voorthuizen: zwarte kat met witte teentjes (Apeldoornsestraat).



Gevonden in Kootwijkerbroek: zwarte kater (Hazendonkweg)

Wie een huisdier kwijt is, een huisdier gevonden heeft of meer over deze dieren weet, neemt contact op met Ellen Venema, Meldpunt Barneveld/Nijkerk e.o. Tel: 088-0063311