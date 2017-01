DoorBrekers start met maandelijkse Youth Events

BARNEVELD - Vanaf zondag 5 februari organiseert DoorBrekers elke eerste zondag van de maand een Youth Event in de nieuwe Midden Nederland Hallen in Barneveld. De Youth Events zijn een combinatie van leuke activiteiten, gratis eten en een dienst gericht op jongeren.

"De Youth Events gaan over connecties," aldus Linda de Groot, eindverantwoordelijk voor Young People binnen DoorBrekers. "Connecties met Jezus en tussen jongeren onderling. We vinden het ontzettend belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten binnen de kerk en dat ze daar een goede tijd met elkaar hebben. De Youth Events zijn daarom een combinatie van ontspannen momenten, gave battles en jeugddiensten."

Een belangrijk onderdeel van de Youth Events is de connectie met Jezus. "We zijn enorm enthousiast over Jezus! We brengen Zijn boodschap in de taal vandaag, met veel gebruik van media en een preek speciaal voor jongeren. Ook jongeren die niet met de kerk zijn opgegroeid voelen zich vaak bij ons thuis."

De avonden worden georganiseerd door Wearunite, de jongerenbediening van DoorBrekers. Weareunite is voor jongeren van 12 tot 18 jaar en iedereen is welkom. "Het is een plek waar jongeren gekend en geliefd worden en waar we jongeren helpen groeien. Ook wanneer je niemand kent, staan er jongeren klaar om je te ontvangen" Het eerste Youth Event is aanstaande zondag 5 februari in de Midden Nederland Hallen en start om 17:00 uur. Toegang is gratis.