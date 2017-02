Mooie Mannen in Museum Nairac

BARNEVELD - Een interessant portret is het resultaat van een dialoog tussen fotograaf en model. Het portret zegt iets over de intermenselijke relatie die in korte tijd tussen twee mensen is ontstaan.?Fotograaf Annelies Barendrecht?(1949)?heeft deze dialoog vastgelegd in 50 portretten van heren op leeftijd. Samen vormen zijn de foto expositie Mooie Mannen, van 17 februari tot en met 10 juni in MuseumNairac.

Elk portret is een momentopname waarin zij geprobeerd heeft iemands persoonlijkheid zo zuiver mogelijk vast te leggen.

Over de keuze van haar onderwerp, 'Mooie Mannen', zegt Barendrecht:??"Je zou kunnen zeggen dat ik met deze serie portretten van markante senioren in opstand kom tegen de beeldvorming van de ouder geworden mens. De ouder geworden man om precies te zijn.' Oud zou niet meer meetellen? Oud is verpleegtehuis en rollator? Barendrecht verzet zich tegen die stelling. 'Alsof eeuwige jeugd het doel is waar we naar zouden moeten streven."?

De onbewerkte gezichten van de mannen hebben een geheel eigen, unieke schoonheid, aldus Barendrecht. Ze hoopt dat ze met haar portretten ook anderen kan overtuigen dat oud synoniem is aan markant. Aan doorleefd en karaktervol. Barendrecht koos haar modellen uit haar directe omgeving en uit alle lagen van de samenleving.?Ze weet op het juiste moment emoties vast te leggen en?haar modellen in hun essentie te treffen.?Inclusief de sporen die de tijd heeft achtergelaten. Rimpels zijn?daarbij?slechts bewijzen van ervaringen?die bijdragen aan het intieme mensbeeld dat Barendrecht met haar portretten?creëert. ?