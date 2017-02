Inschrijving Lustrum editie Voorthuizen Loopt geopend

VOORTHUIZEN - Op 1 februari zijn de startbewijzen in de online voorverkoop gegaan voor het jubilerende Voorthuizense hardloopfeest. De 5e editie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8 juli. Het evenement krijgt een extra feestelijk tintje wat met name in de sfeer tijdens het evenement te merken zal zijn. De opzet van de wedstrijd is volgens de succesvolle formule van vorige jaren. "In een enthousiaste evaluatie kregen we een goede beoordeling van de deelnemers. Daar bouwen we graag op verder." aldus Nieko Versteeg van Stichting Voorthuizen Loopt.

"We houden ook dit jaar de inschrijfkosten laag." vertelt Versteeg. "Kinderen lopen zoals gebruikelijk helemaal gratis omdat we geen enkele drempel op willen werpen om mee te doen." Deelnemers kunnen tijdens de inschrijving ervoor kiezen om een vrijwillige donatie te doen aan de stichting Roparun waar een team uit Voorthuizen ook dit jaar aan deelneemt.

Wedstrijd

Deelnemers kunnen zich sinds woensdag 1 februari inschrijven voor de Kidsrun in 3 leeftijdscategorieën, een 5 kilometer en een 10 kilometer wedstrijd. De laatste twee afstanden kunnen individueel of als bedrijfsteam gelopen worden.

Vroege vogels

Voor alle inschrijvers op de 5 km en 10 km die zich direct op woensdag 1 februari inschrijven, ligt een uniek jubileum hardloopshirt klaar. "Want wie jarig is trakteert. Maar je moet er dus wel snel bij zijn. Maar dat kunnen de meeste hardlopers wel!" lacht Versteeg. "We vergeten de kinderen natuurlijk ook niet. In juni organiseren we weer 4 hardlooptrainingen speciaal voor kinderen in samenwerking met Be-active en Loopgroep Voorthuizen. Alle kinderen die daaraan meedoen ontvangen ook het jubileum hardloopshirt".

Inschrijven kan sinds 1 februari via www.voorthuizenloopt.nl/inschrijven