Isa Leroy sterkste van Nederland op de schaats

DRONTEN - Zaterdag 28 januari mocht Isa het Nederlands Pupillen toernooi (NPT) schaatsen. Een wedstrijd voor alle jeugd uit Nederland waar ze tot 7 januari de tijd voor hadden om te plaatsen. Isa plaatste zich als eerste van Nederland met op beide afstanden de snelste tijd van Nederland, gereden op haar thuisbaan in Dronten. Op de 300m 28.96, wat ook de snelste tijd van de wereld is. De 500m 48.06 een mooie 5e plaatst in de wereld ranglijst met 3 Koreanen en 1 Duitser voor haar.

Isa traint voor het derde seizoen bij schaatsclub Leisure World in Dronten bij trainer Lambert Grootoonk en Jan Maarten Heideman. Met een grote groep was de schaats- en skeelerclub vertegenwoordigd. Maar liefst 12 schaatser van Leisure World plaatsen zich voor dit NPT.

Er starten 3 pupillen categorieën C, B en A-pupillen. Isa startte in de categorie C-pupillen bij de 10 en 11 jarigen. Isa deze maand net 11 geworden stond er op papier mooi voor, maar nu alles meisjes pupillen om gelijke omstandigheden moesten starten was het wel heel spannend.

De voorbereiding waren professioneel. Isa kreeg van een Tacx van haar sponsor Leisure World om zo voor de wedstrijd in te kunnen fietsen op haar racefiets en een rubber schaatspak, aan het materiaal mocht het dan ook niet liggen.

Een grote fanclub was voor de Barneveldse schaatser naar Groningen afgereisd. Opa en oma trouwe supporters, maar ook haar tante en oom. Haar broertjes hadden een mooi spandoek gemaakt.

De half overdekte baan, zag er goed uit, mooi ijs en er werd hard gereden. Isa mocht haar eerste afstand tegen haar ploegmaatje Julia Vos. De 500m begon zij met een valse start. De tweede poging was zij goed weg. Het was niet haar snelste opening 12,7 met 2 misslagen, maar kwam de eerste binnen bocht goed door. Zij had de laatste buitenbocht, altijd iets minder, maar dat maakte voor Isa niet uit. Zij kwam met een nieuw persoonlijk record over de finish 47.85. Deze tijd betekende ook dat zij zich snelste pupil van Nederland mag noemen! Een mooie titel, met huldiging en bloemen, daarna nog een interview voor tv, een fanatische ervaring.

Isa geeft aan super trots dat ze dit gehaald heeft, maar het was ook zo gezellig allemaal mensen die voor mij deze kant op komen en natuurlijk niet te vergeten mijn trainer zonder hem was ik nooit zover gekomen. Oh ja en ik moet niet vergeten mijn klasgenootjes te bedankten. Die mij steeds appjes sturen met succes, ze leven allemaal zo mee. Zo leuk!

Na dit alles moest Isa zich weer opladen voor de 300m. Nu tegen haar grootste concurrent Donna-Noor Gemser kleindochter van Henk Gemser. Isa gaf haar in een rechtstreeks duel geen ruimte met 29.96 kwam Isa over de finish. De snelste tijd voor de meisjes pupillen c en een titel erbij. Overall ook Nederlands Kampioen. Hiervoor werd zij gehuldigd door Linda de Vries zelf profschaatser.