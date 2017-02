Barneveldse Kinderkippenclub start op 4 maart

BARNEVELD - De Barneveldse Kinderkippenclub krijgt ook dit jaar een vervolg. Het vijfde seizoen start zaterdag 4 maart. Kinderen tussen de 10 en 12 jaar zijn elke zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur welkom in het Pluimveemuseum aan de Hessenweg.

,,De kinderen begeleiden het uitbroeden van eieren tot het showklaar maken voor Gallinova. Ze kunnen aan het begin van het seizoen zelf een kip uitkiezen. Dat kan een echte Barnevelderkriel zijn, maar dit jaar doen ook de Hollandse krielrassen mee'', zoals de Kraaikopkriel en de Hollandse kriel aldus de organisatie. Er is in totaal plaats voor twintig kinderen. Zij kunnen zich tot zaterdag 4 maart aanmelden via info@pluimveemuseum.nl.

Vier jaar geleden bestond de Barnevelder (kip) honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan werd 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Barnevelder. Om dit ras onder de aandacht te brengen van de jeugd, werd de Kinderkippenclub opgericht door Cees Klomp en Gijs Donkersteeg. Elke zaterdag komen de kinderen bij elkaar in het Pluimveemuseum (behalve in de school vakanties) en leren ze hoe ze een ei kunnen schouwen om te zien of deze bevrucht is, hoe je de eieren in de broedmachine legt en hoe je kuikens grootbrengt. De clubleden gaan op bezoek bij Het Rondeel en nemen deel aan de jeugdshow in Laren. Uiteindelijk worden de kippen van de clubleden gekeurd op Gallinova.