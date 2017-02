KO voor scheidend raadslid Monique Rosbergen

BARNEVELD - Monique Rosbergen - fractievoorzitter van Pro'98, nam vanavond afscheid van het Barneveldse gemeentehuis na 19 jaar raadslidmaatschap. De politieke carrière van Monique Rosbergen begon bij D66 in 1994. Zij was toen een half jaar plaatsvervangend commissielid. In 1998 werd zij raadslid voor Pro'98, een verband van Pro Barneveld, PvdA en D66. In 2004 werd zij fractievoorzitter en was vervolgens driemaal lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals gebruikelijk werd zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau en werd de gouden speld van de gemeente Barneveld uitgereikt.