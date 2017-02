Spoorzoeken: Heer in het verkeer

Heer, nou ja, in mijn geval ben ik dus een mevrouw in het verkeer. Ik ben altijd braaf als ik aan het verkeer deelneem, ik hou me aan de snelheid, geef altijd richting aan, doe mijn gordel om en ik telefoneer niet onderweg. Op de fiets zorg ik ervoor dat de verlichting goed werkt, ik steek mijn hand uit als ik de bocht om ga, enzovoort. En dan toch nog een beetje schrikken als ik een politie zie, dan denk ik altijd nog snel: 'alles is toch wel in orde hé, geen kapotte lampen of zo?'. Kortom, ik hou me gewoon aan de regels en zo hoort het ook.

Ik dacht aan cadeaubonnen



Niet zo gek dus dat toen mijn man kortgeleden de post uit de brievenbus haalde, en binnen kwam met de mededeling dat we twee bonnen hadden, ik meteen enthousiast reageerde. Ik dacht namelijk werkelijk dat hij het over cadeaubonnen had, VVV bonnen of zo. Geen haar op mijn hoofd die aan twee bekeuringen dacht, ik ben immers zo super braaf in het verkeer. Als het dan toch bekeuringen zouden zijn was het volgens mij zeker geen overtreding van mij geweest. Er rijden meer mensen in onze auto.

Wat denk je dat er gebeurd was? Ik moest op een dag om half 10 in Putten zijn voor een vergadering. Net voordat ik weg moest, werd ik nog even opgehouden door een telefoontje. Omdat ik niet in de auto telefoneer moest ik dat dus eerst even afhandelen. Vlug, vlug naar Putten, en jawel, net een paar kilometer te snel het dorp Putten binnen gereden. Na die vergadering had ik nog een afspraak, waar ik aan het eind van de ochtend wat gehaast heen moest. U begrijpt het al: net even te hard Putten uitgereden. Het waren geen grote bedragen want ik had de snelheidslimiet maar met een paar kilometer overschreden. Toch baalde ik enorm van de bekeuringen, zonde van het geld. Mijn man is echt een schat. Hij stelde meteen voor, dat hij de bekeuringen zou betalen. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, dus eigenlijk maakt het niets uit, maar het komt toch een stuk minder hard aan. Ach ja, soms is het beter om jezelf maar een beetje voor de gek te houden.