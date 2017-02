De Boekenkast: Rike van den Beld

VOORTHUIZEN - Het gezegde luidt 'toon mij je boekenkast en ik zeg wie je bent'. Barneveld Vandaag neemt een kijkje in de boekenkast van bekende en minder bekende personen in de regio en ontdekt samen met de eigenaar wat de boeken over hem of haar vertellen. Vandaag: Rike van den Beld van Reisbureau Voorthuizen.



Door Elly Mulder

De vraag of haar boekenkast voornamelijk is gevuld met reisboeken en reisgidsen ligt voor de hand. Rike van den Beld beaamt dit lachend: "Ik lees inderdaad heel veel reis-gerelateerd, over landen, special report magazines maar ook blogs. En als ik naar een nieuwe bestemming ga, dan zorg ik altijd wel dat ik een reisgidsje heb om te lezen wat er te zien en te doen is."

"Voor m'n beroep is het natuurlijk belangrijk dat ik mijn klanten kan informeren. Daarom lees ik ook veel vakbladen. Dus ik lees heel veel als ik thuis ben, maar nooit een 'leesboek'. Dat doe ik alleen op vakantie, dan gun ik mezelf de tijd om een gewoon boek te lezen. Ik kom er thuis gewoon niet aan toe. Wat ik voor m'n werk lees is belangrijk en daarnaast sport ik graag en ben ik met m'n gezin bezig. Dus alleen tijdens de vakantie heb ik de rust om lekker een uur of langer met een boek te gaan zitten. Totdat de kinderen vragen: 'mam, gaan we nu weer iets doen?'. Want anders blijf ik met m'n hoofd in dat boek."

Detective op reis

Naar wat voor boeken gaat haar belangstelling uit? "Ik heb veel van Susanne Vermeer gelezen. Een beetje detective maar toch ook wel weer met een reistintje. Het speelt zich vaak af in een toeristische omgeving. Ik wil boeken die een beetje makkelijk lezen, niet dat het verhaal steeds heen en weer springt in de geschiedenis. Als een boek lastig leest haak ik snel af. Het is echt puur voor ontspanning. In twee weken vakantie lees ik dan zo zes boeken. Zo haal ik het wel in van het hele jaar."

Film

Op z'n tijd een liefdesroman of boeken die verfilmd zijn, zoals 'De Vliegeraar' spreken haar ook aan. Evenals het boek van Isa Hoes over haar relatie met Antonie Kamerling. "Heel indrukwekkend en bijzonder hoe zij haar verhaal op schrift heeft gesteld", aldus Rike.

Heeft ze nooit 'zwaardere kost' geprobeerd? "Vroeger op de middelbare school moest ik heel veel lezen voor Nederlands, Engels én Duits. En dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Dan moest je naast je huiswerk ook nog al die boeken lezen. Toen had ik ook echt boeken waar ik niet doorheen kwam. Dus misschien komt het wel daardoor dat het me zo is gaan tegenstaan en ik alleen nog maar boeken wil die makkelijk weglezen."

E-reader

Rike vertelt dat ze sinds een paar jaar gebruik maakt van een e-reader. "Dat scheelt weer bagage", lacht ze. "Je kunt veel boeken meenemen, dus als er een tussen zit die je niet leuk vind, pak je de volgende. Ik vind het echt een goede uitvinding." Staan er nog boeken op haar verlanglijstje? "Nee, ik verdiep niet zo in wat er uitkomt. Ik heb meer een bucketlist met reizen die ik nog wil maken. De wereld heeft nog zoveel leuke plekjes om te ontdekken."

Naam: Rike van den Beld

Woonplaats: Voorthuizen

Leeftijd: 36 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Arno

Kinderen: Rudy (9) en Anouk (7)

Beroep: persoonlijk reisagent

Hobby's: reizen, koken, volleyballen en skiën