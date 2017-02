Barneveld doet mee aan Warmetruiendag

BARNEVELD - De gemeente Barneveld doet op vrijdag 10 februari mee aan de Warmetruiendag. Op deze dag gaat in het gemeentehuis de verwarming een graadje lager. De medewerkers in het gemeentehuis zijn gevraagd die dag een warme trui aan te trekken. De gemeente roept inwoners, ondernemers en basisscholen ook mee te doen aan Warmetruiendag. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een warme trui aan en bespaar 6% energie per graad! Dat is € 80,- per jaar.



Tijdens de Warmetruiendag staat energie besparen centraal. Door het hele land zijn acties om de verwarming een graadje lager te zetten. Ook in Barneveld roepen we iedereen op mee te doen met Warmetuiendag. Dit betekent: zet de verwarming een graadje lager en trek een warme trui aan.

Deelnemers aan Warmetruiendag in de gemeente Barneveld kunnen meedoen met een win-actie die Energieloket Barneveld organiseert. Deelnemers die op vrijdag 10 februari een mooie warme truien-foto van zichzelf met gezin, vrienden, teamgenoten of hun collega's naar Energieloket Barneveld sturen, maken kans op een aantal Doppers (Doppers zijn duurzame waterflesjes. De doppers worden weggegeven aan de personen die op de foto staan. Er zijn maximaal zes doppers per inzending beschikbaar).

Een foto opsturen kan naar energieloket@barneveld.nl of uploaden op de facebookpagina van Energieloket Barneveld. Twitteren kan ook naar @Barneveldenergy met #warmetruiendag. Maandag 13 februari maakt Energieloket Barneveld de winnaar bekend. Ook voor de basisscholen is er een actie georganiseerd.



Bewustmaking van wat mensen zelf kunnen doen De trui in Warmetruiendag staat symbool voor wat mensen zelf kunnen doen aan energie besparen. Dit sluit goed aan bij de eigen campagne van de gemeente Barneveld 'Jouw energie maakt het verschil'. Met de introductie van Energieloket Barneveld stimuleert de gemeente daarin inwoners en ondernemers om energie te besparen, bewuster te leven en duurzaam bezig te zijn. Energieloket Barneveld heeft een eigen website www.energieloketbarneveld.nl en is ook op facebook en twitter te volgen. Inwoners die vragen hebben over energie besparen en duurzaamheid kunnen bellen met het Energieloket via telefoonnummer 0342-495450.