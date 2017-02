Inwoners denken mee over de speelplekken in hun buurt

BARNEVELD - De komende vijf jaar voert de gemeente Barneveld het Speelruimtebeleidsplan uit. In deze periode worden 175 speelplekken aangepakt. De gemeente betrekt kinderen en omwonenden zoveel mogelijk bij de inrichting van de speelplekken. In 2017 staan de wijken Norschoten, Rootselaar-West en de kern Zwartebroek op het programma. Om inwoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien is een speciale digitale kaart ingericht.



Iedereen, groot en klein, mag meedenken en meebeslissen over de nieuwe inrichting van de speelplekken. De gemeente organiseert per wijk of kern vijf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is steeds een algemene informatieavond. Daar kunnen kinderen en volwassenen aangeven in welke mate zij betrokken willen zijn bij de plannen. De gezamenlijke ontwerpen worden gepresenteerd op 14 juni, de Nationale Buitenspeeldag. Nog in 2017 worden de speelplekken opnieuw ingericht.



De eerste bijeenkomsten worden in week 7 gehouden.

* Norschoten: Maandag 13 februari. Ontvangst op de Gemeentewerf. Aanvang 18.30 uur.

* Zwartebroek: Woensdag 15 februari. Ontvangst in Dorpshuis De Belleman. Aanvang 18.30 uur.

* Rootselaar-West: Donderdag 16 februari. Ontvangst op de Gemeentewerf. Aanvang 18.30 uur.

Interactieve speelkaart

De gemeente heeft een interactieve kaart ingericht waarop alle 175 plekken terug te vinden zijn, die de komende vijf jaar worden aangepakt. Inwoners kunnen precies zien wanneer de speelplek bij hen in de buurt aan de beurt is. De kaart is beschikbaar via www.barneveld.nl/speelkaart

Meer informatie Meer achtergrondinformatie over het Speelruimteplan en de detailplanning van de diverse bijeenkomsten vindt is te vinden www.barneveld.nl/spelen. Hier staat ook een link naar de interactieve speelkaart. Inwoners met vragen kunnen e-mailen naar spelen@barneveld.nl of contact opnemen via telefoonnummer 14 0342.