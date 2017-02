Bebouwde komgrenzen worden opnieuw vastgelegd

BARNEVELD - De gemeente legt de bebouwde komgrenzen opnieuw vast de komende periode. Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad gedaan om de grenzen te actualiseren. De ontwerpbesluiten liggen tot en met 2 maart 2017 ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

In 2017 vernieuwt en digitaliseert de gemeente de wegenlegger. In een wegenlegger zijn alle wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente beschreven, wie verantwoordelijk is voor de weg en of er beperkingen zijn voor het gebruik van de weg. Om de wegenlegger te vernieuwen is het belangrijk om eerst de bebouwde komgrenzen opnieuw vast te stellen.



De gemeente moet de bebouwde komgrenzen vastleggen voor zowel de Boswet als de Wegenverkeerswet. De Boswet beschermt het bos buiten de bebouwde kom. De Wegenverkeerswet regelt de verantwoordelijkheid voor de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langsde lokale wegen en de verkeersveiligheid. Waarde bebouwde komgrens ligt is belangrijk voor de bescherming van bomen en het regelen vaneen veilige en verantwoorde verkeerssituatie. Debebouwde komgrenzen kunnen op punten verschillen voor de uitvoering van de Boswet of de Wegenverkeerswet. De gemeente stelt voor om zo veel mogelijk één grens te hanteren voor de uitvoering van beide wetten.

Nieuw is dat op basis van de huidige locaties van de fysiek aanwezige komgrensborden (50km/u), de komgrens op kaart met elkaar is verbonden tot een contour waarbij de bebouwde delen binnen de gemeente (gebouwen) zijn gevolgd. Het voorstel betreft het vaststellen van verschillende kaders waarbinnen gemeentelijke regelgeving, zoals de APV, een plaats heeft.

Met het genoemde ontwerpbesluit is voor iederesituatie / locatie binnen de gemeente de komgrens bepaald.



Inspraak en besluitvorming

De gemeenteraad heeft ingestemd met de beideontwerpbesluiten. Dat wil zeggen dat de raad van plan is om de in het verleden genomen besluiten tot vaststellen van de bebouwde kom in het kader van de Wegenverkeerswet en de Boswet in te trekken. Daarnaast heeft de raad besloten om de ontwerpbesluiten voor inspraak vrij te geven. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen die wordt meegewogen in een zienswijzennota. Daarna wordt de zienswijze nota samen met een besluit om de bebouwde komgrenzen ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.

Globale kaarten

Om te kunnen bepalen of deze voorgestelde grenzen voor inwoners aanleiding kunnen zijn om de plannen in te zien, zijn de globale grenzen via de website van de gemeente Barneveld te bekijken. De officiële kaarten kunnen in het gemeentehuis worden ingezien bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving.