Maria de Jong beëdigd: familierechtadvocaat met kinderrechtenfocus

BARNEVELD - Vorige week werd Maria de Jong-de Kruijf in de rechtbank te Arnhem beëdigd als advocaat. Binnen het kantoor van BVD advocaten gaat ze aan de slag als familierechtadvocaat. Daarnaast werkt ze als promovenda aan de afronding van een proefschrift.

Familierecht had altijd al haar belangstelling, geeft ze aan. 'Tijdens mijn studie las ik het interessante artikel 'The normal chaos of family law' van professor Dewar. Om een familierechtelijke kwestie te begrijpen, zegt hij, moet je chaos als uitgangspunt nemen. Want net zoals het leven zelf, is het werkgebied van familierecht vol chaos: tegenstrijdigheden, verrassingen en rommeligheden. Met de juridische tools die het familierecht ons biedt, kun je als familierechtadvocaat een verschil maken voor mensen die in een chaotische periode van hun leven verkeren.'

Niet in de laatste plaats is het voor haar belangrijk dat familierecht 'een echt mensenvak' is. 'Je staat als mens naast mensen die op dat moment veel meemaken en die door zo'n periode geloodst moeten worden.'

Vanuit haar werk bij de afdeling Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden neemt ze de betrokkenheid bij het kind mee. 'Ik leerde daar onder andere dat het daadwerkelijk realiseren van kinderrechten vaak via de band met de ouders verloopt. Een vechtscheiding is enorm destructief en kinderen ondervinden daar jaren later nog schade van. Helaas is 'het belang van het kind' soms een excuus om nog jarenlang ruzie te maken. Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een conflict, dient een familierechtadvocaat tevens een kinderrechtenfocus te hebben. Dat betekent: niet altijd 'meehuilen' met je cliënt, maar eerlijk zijn over het belang van de kinderen . En dat is uiteindelijk ook in het belang van de ouders.'

In die tijd aan de universiteit trok ze al frequent met advocaten op. Dat deed haar realiseren dat je als advocaat veel voor mensen kunt betekenen. 'Na een periode van vorming, onderzoek doen en lesgeven aan de universiteit had ik behoefte aan direct contact met de mensen voor wie familierechtperikelen een levende realiteit zijn, in plaats van hen slechts vanuit de boeken en de jurisprudentie te kennen.'

'Ik ga nu aan de slag als advocaat-scheidingsmediator en wil me daarin te specialiseren. Tevens begeleid ik inmiddels een aantal gesloten jeugdhulpzaken. Het is ontzettend leuk om praktisch bezig te zijn met het onderwerp van mijn promotieonderzoek. De jeugdzorg staat of valt met mensen die 'de tweede mijl' willen meelopen met kinderen en jongeren in problemen. Ik hoop dat ik die vasthoudendheid in de praktijk kan brengen.'

Richting de toekomst hoopt ze ook iets te kunnen doen op het gebied van gezondheidsrecht. 'Maar eerst wil ik een heel goede familierechtadvocaat worden met een sterke focus op het jeugdrecht.'

