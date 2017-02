Frieda Tahamata overleden

BARNEVELD - Frieda Tahamata, Consulent Steunpunt Mantelzorg bij Welzijn Barneveld, is plotseling overleden. Dat maakt Welzijn Barneveld vandaag op haar website bekend.

Tahamata was sinds 2008 bij Welzijn Barneveld, daarvoor was ze maatschappelijk werker bij Stichting Muhabbat. Met August Nahumury was zij initiatiefneemster voor Stichting Rumah Maluku, die in 2012 een zorgcentrum voor Molukse ouderen in Barneveld realiseerde.

"Jouw leven moesten wij loslaten. In ons leven houden we jou altijd vast," zo laat Welzijn Barneveld diep bedroefd weten. "Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega Frieda Tahamata. Met grote toewijding heeft ze haar taak als mantelzorgconsulent vervuld bij Welzijn Barneveld. Zij was voor ons een zorgzame, trouwe en liefdevolle collega. We zijn dankbaar dat we met haar hebben mogen werken en zullen haar enorm missen."

Er is mogelijkheid tot het tekenen van het condoleanceregister bij Welzijn Barneveld, aan de Wilhelminastraat 12 van 9.00-15.00 uur.