Zaterdagmiddagmuziek in De Fontein met Rien Donkersloot en Francien Post

NIJKERK - Zaterdagmiddag 11 februari wordt in De Fontein een muzikale reis door de tijd gemaakt met Rien Donkersloot aan het Škrablorgel en Francien Post op dwarsfluit. De muziek gaat van Carl Philipp Emanuel Bach (17e eeuw) via Mendelssohn, Alain en Liszt naar Jaap Geraedts (20e/21e eeuw).

Rien en Francien hebben een gevarieerd programma samengesteld. Begonnen wordt met een sonate van Carl Phillip Emanuel Bach voor orgel en fluit. Daarna speelt Rien op het orgel de niet zo vaak uitgevoerde 5e sonate van Mendelssohn. Verder staan op het programma werken van Jehan Alain, Gabriël Fauré en de virtuoze Sonatine van Jaap Geraedts door Francien gespeeld op de fluit en Rien begeleidt haar op het orgel. Ook is een compositie van Franz Liszt opgenomen. Een pianowerk dat Rien bewerkt heeft voor orgel en door hem wordt uitgevoerd. Hij besluit met de Sinfonia, uit Cantate 'Wir danken Dir' (BWV 29) van J.S. Bach in een bewerking van Alexandre Guilmant/Rien Donkersloot.

Rien Donkersloot studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome en Ben van Oosten. In 2008 studeerde hij cum laude af. Naast orgel speelt Rien beiaard. Hij volgde de opleiding voor beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort, waar hij in juni 2011 cum laude afstudeerde. Op orgel en beiaard won hij diverse prijzen op concoursen in binnen- en buitenland. Rien is organist van de Sint Joriskerk in Amersfoort en de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Daarnaast is hij stadsbeiaardier van Haarlem en Goes en gemeentebeiaardier van Ridderkerk.

Francien Post studeerde fluit aan het Utrechts Conservatorium. In 1990/1991 behaalde zij de diploma's Docerend Musicus en het Solistendiploma, waarna ze haar studie afrondde met een aantekening Kamermuziek. Francien speelt in diverse kamermuziekensembles. Zij treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Ook is Francien als soliste betrokken bij diverse projecten. In haar woonplaats Amersfoort heeft ze een privélespraktijk.

Het concert begint om 16.00 uur en eindigt rond de klok van 17.00 uur.

Toegangsprijs is € 8,00 inclusief een consumptie. Tot en met 14 jaar is de toegang gratis

Na afloop van het concert is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting onder het genot van koffie, thee of een frisdrankje.

Volgend zaterdagmiddagconcert is 11 maart door Evert van de Veen (orgel) en Arjan Breukhoven (vleugel en blaasorgel).

Informatie zie de website van De Fontein www.defontein-nijkerk.nl