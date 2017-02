Stroese Boerenkoolparty 2017

STROE - Op zaterdag 11 februari 2017 vindt vanaf 17.30 uur wederom de Stroese boerenkoolparty plaats. Ook dit jaar wordt het wintergebeuren omlijst met muziek en wel in de countrysfeer door de 5 Good Old Boys van de folkband Daggy-O. Zij starten hun optreden om 18.30 uur. Uiteraard is er tijdens de party boerenkool met worst verkrijgbaar en wat is er leuker, gezelliger en informeler dan in de schaapskooi te luisteren naar lekkere live muziek met het "bord op schoot". De entree is gratis. Locatie: Schaapskooi 't Heemhuus Stroe