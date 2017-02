DE GLIND - Nu het wat langer licht wordt en zijn de vogels koppeltjes aan het vormen en aan het rond kijken of ze een geschikte broedplaats kunnen vinden.

Zaterdag morgen 11 februari tussen 11.00-12.00 en zondagmiddag tussen 15.00 – 16.00 uur is er gelegenheid, in het vooruitzicht op Valentijnsdag, een nestkastje in elkaar te zetten om de buitenvogels in eigen tuin een liefdes nestje aan te bieden. De kosten bedragen incl de entree € 7,50 per persoon.