Cursus voor ouders en opvoeders over het voorkomen van conflicten

BARNEVELD - Op maandag 6 maart 2017 start het CJG Barneveld met een 4-daagse cursus over het voorkomen van conflicten. De cursus – in het bijzonder bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme – wordt gegeven door de 'Geef me de Vijf'-academie. De andere cursusdagen zijn op 3 april, 8 mei en 26 juni 2017.



Meer informatie over deze cursus is te lezen onder deze link.

Datum: 6 maart, 3 april, 8 mei en 26 juni 2017

Tijd: 09.30-16.30 uur

Locatie: Welzijn Barneveld, Wilhelminastraat 12, Barneveld

Voor wie: Ouders van kinderen van 10 tot 18 jaar

Toegang: Het CJG Barneveld betaalt het grootste deel van de cursus; daardoor kan de eigen bijdrage zo laag mogelijk worden gehouden: € 25,- per persoon en een borgbetaling van € 100,- per persoon. U krijgt dit bedrag aan het einde van de cursus, bij het behalen van het certificaat, terug.

Wie belangstelling heeft en vrijblijvend geïnformeerd wil worden over de mogelijkheden en voorwaarden of zich direct wil aanmelden voor deze cursus, neemt contact met Centrum Jeugd en Gezin Barneveld, tel. 0342-414816 of meld je aan via info@cjgbarneveld.nl.

Informatie: www.cjgbarneveld.nl of 0342-414816