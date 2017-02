Training met oudhollandse spelletjes bij Duikvereniging Nijkerk

NIJKERK - Maak kostenloos kennis met perslucht onderwater. Vrijdagavond is de zwembad trainingsavond van DVN. Training is bij duiken belangrijk. Duiktechnieken, maar ook de conditie van een duiker moeten worden bijgehouden. En wat is leuker dan dit op een speelse manier te doen.

Afgelopen vrijdag bestond de training uit oud Hollandse spelletjes. In het zwembad op verschillende locaties waren spelletjes neergelegd om deze als buddypaar uit te voeren. Je zult je afvragen hoe dammen, touwtrekken of blikgooien aan je duiktechnieken of conditie kunnen bijdragen.

Bijvoorbeeld bij dammen probeer je zo stil en rustig mogelijk op de bodem te liggen, goed uitgetrimd. Dit komt heel goed van pas om het onderwaterleven niet af te schrikken, zoals bij het maken van foto’s. Blikgooien vraagt van je dat je begrijpt hoe dingen onder water bewegen, dat je het effect van water op afstanden, beweging en licht buiging ervaart en gebruikt.

Wil je zelf ervaren hoe voelt het om gewichtloos door het water te gaan, omgeven door stilte, te communiceren met gebaren? Hoe werkt dat ademen uit dat apparaat? wat is klaren?

10 februari, om 21:45 (na het disco zwemmen), heb je bij Duikvereniging Nijkerk de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe het is om met een fles op je rug onder water te gaan. Kosteloos. Het aantal deelnemers is beperkt dus vragen we wel een aanmelding. De kennismaking doen wij in zwembad Bad Bloemendal in Nijkerk waar we ook trainen.

Na de ervaring borrelen we altijd nog even gezellig na in het sportcafe van Bad Bloemendal.

Ben je 16 jaar of ouder, kom dan kennis maken met de onderwater sport en met Duikvereniging Nijkerk. Je kunt je aanmelden op

intro@duikverenigingnijkerk.nl

Geef bij aanmelding ook even je naam, leeftijd en contact gegevens. Wij bevestigen dan jou aanmelding. Zodra je de bevestiging hebt ontvangen houden wij rekening met jou.

Kijk ook op onze facebook pagina facebook.com/DuikverenigingNijkerk/

Waar meer foto’s staan van onze verschillende duiken, evenementen en trainingen.