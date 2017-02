Themamiddag uilen bij Bezoekerscentrum Nunspeet

NUNSPEET - Op woensdag 15 februari houdt het Bezoekerscentrum Nunspeet een themamiddag rondom uilen. Er wordt een speurtocht gelopen met allerlei vragen en opdrachten over de verschillende uilen die op de Veluwe leven, er wordt een mooi uiltje gemaakt en de kinderen pluizen een braakbal uit.

Zo leren we meer over o.a. de bosuil, ransuil en kerkuil, weten we wat uilen eten en nemen we een mooi zelfgemaakt souvenir mee naar huis.

De themamiddag start om 14 uur en eindigt om 16.30 uur. Deze activiteit is een onderdeel van de kidsclub Keilerkids. Elke 3e woensdag van de maand is er een (natuur)activiteit voor kinderen

van 6 t/m 12 jaar.

Voor € 7,50 per kind kunnen ook (nog) niet-Keilerkids meedoen.

Meer informatie en aanmelden via info@bezoekerscentrumnunspeet.nl of 0341-217011.

Activiteit onder voorbehoud.